Венесуэла отказалась от предложения США сформировать временное правительство

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Каракас отвергает сформулированное США предложение по решению венесуэльского кризиса, заявил во вторник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Мы столкнулись с попыткой госдепартамента США навязать нашей стране предложение, истинная цель которого - интервенционизм и формирование подконтрольного (США - ИФ) правительства. Власти Венесуэлы вновь заявляют, что не допускают и не допустят в будущем какого бы то ни было контроля со стороны какого бы то ни было иностранного государства", - говорится в его заявлении, текст которого министр опубликовал в Twitter.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник озвучил идею сформировать временное правительство Венесуэлы, которое организует выборы, за которыми в случае их честности последует отмена американских санкций.

"Избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны (конфликта в стране - ИФ), создадут приемлемый государственный совет, который будет играть роль временного правительства до проведения президентских выборов и выборов в Национальную ассамблею, что пройдут, как мы надеемся, через 6-12 месяцев", - сказал Помпео на брифинге в госдепе.

"Если условия проекта будут выполнены, включая уход иностранных сил безопасности и признание выборов иностранными наблюдателями честными и свободными, то все оставшиеся санкции США будут сняты", - заявил он.

Он уточнил, что президент временного правительства в выборах участвовать не будет. Помпео расчитывает, что и президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо признают это правительство верховным органом власти в переходный период в стране.