Власти Челябинской и Новосибирской областей решили объявить режим самоизоляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер начал подготовку документа о введении режима самоизоляции в регионе. Он рассказал об этом журналистам и напомнил, что область находится на девятом месте в России по количеству случаев заражения коронавирусом.

"Я рассматриваю необходимость введения режима обязательной самоизоляции, - сказал глав региона. - Сегодня буду работать над этим документом".

Со вторника по области будут курсировать автомобили с громкоговорителями, которые будут призывать челябинцев соблюдать самоизоляцию, пообещал губернатор. Он призвал земляков, в том числе молодежь, доказать, что они лучше всех соблюдают этот режим и остаются "опорным краем державы". Он предположил, что режим самоизоляции может стать "таким модным флешмобом".

Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании 31 марта ввело режим самоизоляции с 20:00 этого же дня. Губернатор Андрей Травников своим постановлением запретил людям выходить из домов, кроме как из крайней необходимости, по образцу правил, введенных в Москве и Подмосковье.

Он также предписал землякам соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м, за исключением перевозок в легковом такси.

В Новосибирской области было зафиксировано девять случаев заражения COVID-19, две женщины уже выздоровели, под наблюдением врачей находятся 6397 человек, которые или недавно ездили за границу, или контактировали с зараженными.