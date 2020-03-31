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Власти Челябинской и Новосибирской областей решили объявить режим самоизоляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер начал подготовку документа о введении режима самоизоляции в регионе. Он рассказал об этом журналистам и напомнил, что область находится на девятом месте в России по количеству случаев заражения коронавирусом.

Пандемия коронавируса

"Я рассматриваю необходимость введения режима обязательной самоизоляции, - сказал глав региона. - Сегодня буду работать над этим документом".

Со вторника по области будут курсировать автомобили с громкоговорителями, которые будут призывать челябинцев соблюдать самоизоляцию, пообещал губернатор. Он призвал земляков, в том числе молодежь, доказать, что они лучше всех соблюдают этот режим и остаются "опорным краем державы". Он предположил, что режим самоизоляции может стать "таким модным флешмобом".

Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании 31 марта ввело режим самоизоляции с 20:00 этого же дня. Губернатор Андрей Травников своим постановлением запретил людям выходить из домов, кроме как из крайней необходимости, по образцу правил, введенных в Москве и Подмосковье.

Он также предписал землякам соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м, за исключением перевозок в легковом такси.

В Новосибирской области было зафиксировано девять случаев заражения COVID-19, две женщины уже выздоровели, под наблюдением врачей находятся 6397 человек, которые или недавно ездили за границу, или контактировали с зараженными.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Новосибирская область Челябинская область Алексей Текслер Андрей Травников Москва

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