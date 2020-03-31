Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления COVID-19

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает во вторник сайт Роспотребнадзора.

"Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)", - говорится в сообщении.

Диагностический набор уже прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в России.

Отмечается, что массовое тестирование - один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.

"Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их", - говорится в сообщении.