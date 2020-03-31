В Брянской области дело завели на пенсионерку и ее сына, заразивших родственников COVID-19

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении режима самоизоляции возбуждено против двух жителей Брянска, вернувшихся из Испании и, по предварительным данным, заразившим коронавирусом четверых родственников.

Как сообщает региональный оперативный штаба по COVID-19, приехав из-за границы пенсионерка и ее сын сообщили о своей поездке и пообещали сидеть дома. Однако они не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии, что проживают с родственниками.

Таким образом, туристы во время карантина находились дома вместе с родными.

Спустя несколько дней они были госпитализированы, в больнице у обоих подтвердился коронавиурс.

Предварительный анализ показал наличие коронавируса и у четырех их родственников. Ожидается подтверждение результатов.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил".