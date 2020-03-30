На жителя Крыма завели уголовное дело из-за заражения коронавирусом медика

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении зараженного коронавирусом жителя Крыма, который нарушил режим самоизоляции и заразил человека.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Крыма, дело возбуждено по ст. 236 УК РФ "нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

По данным регионального управления Роспотребнадзора, озвученным на заседании штаба в воскресенье, речь идет о первом незавозном случае коронавируса в Крыму. По предварительным данным, человек вопреки требованиям соблюдения карантина отправился в медицинский центр, где заразил медика при осмотре.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, на неделю запрещена работа кафе, части магазинов, бассейнов, салонов красоты, парков, музеев, до лета ограничена работа отелей.

На полуострове под меднаблюдением на дому остаются около 5 тыс. человек, на карантине в больницах - больше 100 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 15 жителей республики и пяти севастопольцев, все кроме одного недавно вернулись из-за границы.