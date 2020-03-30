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Жителю Мурманска грозит уголовное дело за заражение человека коронавирусом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В отношении жителя Мурманска могут возбудить уголовное дело за то, что он не ушел на самоизоляцию после поездки за границу, а продолжил свободное общение и заразил несколько человек. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Пандемия коронавируса

По ее словам, в частности, заражение подтверждено у студентки Петрозаводского госуниверситета.

Всего на 30 марта в Карелии было два два условно положительных случая заражения COVID-19. С подозрением на инфекцию госпитализировано 33 пациента, на самоизоляции оставались 9 875 человек.

В этот же понедельник стало известно, что в Крыму возбуждено уголовное дело на местного жителя, который нарушил режим самоизоляции и заразил врача. По предварительным данным, он, вопреки ограничениям, пошел в медицинское учреждение для осмотра. В МВД региона уточнили, что дело возбуждено по статье 236 УК "нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

На Ставрополье уголовное дело по фактам заражения COVID-19 завели на бывшего профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета Ирину Санникову. Ей вменили халатность и сокрытие обстоятельств, создающих опасность для жизни и здоровья других людей.

По версии следствия, Санникова в начале марта съездила в Испанию, а по возвращении никому о поездке не сообщила и читала лекции в университете. 17 марта ее положили в больницу, анализы показали, что она заражена коронавирусом.

Крым Мурманск Коми Петрозаводск Ставрополье Ирина Санникова

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