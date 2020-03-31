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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34Заразились
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Ставрополье присоединилось к самоизолировавшимся регионам страны

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ставропольский край стал очередным регионом, в котором заявили о введении режима самоизоляции для жителей из-за пандемии коронавируса.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что с 22:00 мск 31 марта в регионе вводится "обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом". Он продлится до 6 утра 6 апреля.

Выйти из дома нельзя без крайней необходимости, под которой понимается обращение за неотложной медицинской помощью, следование к месту работы, выход в ближайший магазин или аптеку.

На этот период будут приостановлены пассажироперевозки между муниципалитетами. В санаториях, гостиницах, пансионатах будет приостановлен прием туристов до 1 июня. Исключение - только для служебных командировок.

Ограничения не распространяются на работу правоохранительных органов и спасательных служб, работу связи, органов власти. Также передвижение будет разрешено гражданам, имеющим специальный пропуск.

По уточненным данным губернатора Ставрополья, в крае у шести человек подтверждено заражение коронавирусом.

В понедельник на юге страны режим самоизоляции для жителей ввели власти Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Адыгея и Ингушетия. Со вторника такой режим будет действовать в Ростовской области, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.

Ставропольский край

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