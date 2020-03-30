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Режим самоизоляции ввели в Архангельской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал указ, предусматривающий введение в регионе режима самоизоляции.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора, документ уже вступил в силу.

Согласно документу, гражданам предписано не покидать места проживания, за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, следованию к месту и от места работы.

Жителям региона разрешено выходить в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

На 30 марта в Архангельской области три подтвержденных диагноза COVID-19, а также три условно положительных случая инфекции.

Архангельская область

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