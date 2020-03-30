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Режим самоизоляции введен в Липецкой области из-за коронавируса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области планируют ввести режим самоизоляции для граждан для предотвращения распространения коронавируса, сообщил в своем инстаграме глава администрации региона Игорь Артамонов.

Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста.

"Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того," - сказал глава региона.

Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей. Ограничений на перемещение личного транспорта не вводится.

Он отметил, что за нарушение самоизоляции последует наказание.

Дорогие липчане. За последние три дня мы выявили 5 новых случаев коронавируса. Растет число людей, которые могут быть больны. Сейчас их 23 человека. Всех их обследуют. Но, что еще хуже, в списке тех, у кого подозрение на инфекцию, находится 8 медицинских работников. Они контактировали с коллегой, нарушившей режим самоизоляции. Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом. ⠀ Я принял решение ввести режим общей самоизоляции на всей территории области. ⠀ Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста. Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того. Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей. Ограничений на перемещение личного транспорта не будет. Въезд и выезд из города и области запрещены не будут. Продукты питания будут продавать как раньше. Без ограничений. ⠀ За нарушение самоизоляции последует наказание. ⠀ Поймите! Коронавирус - это не обычная простуда. Во всем мире люди умирают только потому, что кто-то воспринял карантин как веселые выходные. Подумайте об окружающих, о своих детям, о своих родителях. Наша общая победа над вирусом сейчас зависит буквально от каждого из вас.

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На сайте администрации области сообщается, что соответствующее постановление о введении режима самоизоляции в Липецкой области уже подписано.

Общее число заболевших коронавирусом на сегодняшний день в регионе составляет 7 человек.

Липецкая область

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