Режим самоизоляции введен в Липецкой области из-за коронавируса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области планируют ввести режим самоизоляции для граждан для предотвращения распространения коронавируса, сообщил в своем инстаграме глава администрации региона Игорь Артамонов.

Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста.

"Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того," - сказал глава региона.

Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей. Ограничений на перемещение личного транспорта не вводится.

Он отметил, что за нарушение самоизоляции последует наказание.

На сайте администрации области сообщается, что соответствующее постановление о введении режима самоизоляции в Липецкой области уже подписано.

Общее число заболевших коронавирусом на сегодняшний день в регионе составляет 7 человек.