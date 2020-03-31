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Госдума разрешила сажать нарушителей карантина на семь лет

Госдума разрешила сажать нарушителей карантина на семь лет
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о наказании нарушителей карантина или других санитарно-эпидемиологических правил, в результате действий которых заразились или умерли люди.

Пандемия коронавируса

Если в результате нарушения умирает два человека и более, закон предусматривает за это до семи лет лишения свободы.

Если нарушение приведет по неосторожности к смерти человека или создаст угрозу массового заболевания, за это предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Просто за нарушение законопроект предусматривает штраф от 500 000 до 700 000 рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной работой на срок до трех лет, либо до двух лет лишения свободы.

Авторы законопроекта (№929651-7) - спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект был внесен в палату 25 марта. Перед вторым чтением в него добавили поправки об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. Этот пункт предусматривает до пяти лет лишения свободы для граждан.

Ужесточение административной ответственности

В этот же день депутаты приняли в третьем чтении поправки в КоАП, усиливающие ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В частности, они ввели наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм "в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

За такое нарушение для граждан предусмотрены штрафы от 15 000 до 40 000 рублей, для должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей, для юрлиц - от 200 000 до 500 000 рублей или закрытие на срок до месяца.

Если нарушения повлекут вред здоровью человека или смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан вырастет до 150 000-300 000 рублей, для должностных лиц - до 300 000-500 000 рублей или их могут дисквалифицировать на срок до трех лет. Для ИП и юрлиц за такие нарушения предусмотрены штрафы от 500 000 до 1 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 дней.

Поправки также вводят в КоАП статью об ответственности за неподчинение правилам при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Если нарушение не повлекло тяжких последствий, штрафы для граждан составит от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей, для ИП - от 30 000 до 50 000 рублей, для юрлиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Штрафы за повторное нарушение или за нарушения, которое влечет вред здоровью или имуществу человека, будут выше. Для граждан они могут достигать суммы в 50 000 рублей, для должностных лиц - 500 000 рублей, для ИП и юрлиц - до 1 млн рублей.

Закон также даст сотрудникам МЧС право составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС.

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Госдума Вячеслав Володин Павел Крашенинников МЧС

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