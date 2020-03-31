Совфед одобрил закон о тюремных сроках за нарушение санэпидправил и фейки о COVID-19

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ был разработан в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса.

Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, закон устанавливает наказание в виде штрафа на сумму от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, вводится штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение свободы до пяти лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Фейки

Кроме того, закон содержит поправки в УК о наказании для физлиц за публичное распространение фейков о чрезвычайных ситуациях.

Так, УК РФ дополняется новой статьей 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Это наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Устанавливается, что "обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".

Также вводится новая статья 207.2 о наказании за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

Такие деяния наказываются штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от 1,5 до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.