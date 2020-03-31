Режим обязательной самоизоляции введен в четырех регионах Центральной России

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти ряда регионов Центральной России ввели режим обязательной самоизоляции для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, во Владимирской области с 14:00 (время совпадает с московским) 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вводится режим самоизоляции, который обязывает граждан не покидать дома, сообщает пресс-служба администрации области.

Исключения составляют следующие случаи: обращение за экстренной медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездка на работу или поход в ближайший магазин. В период самоизоляции разрешается выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и вынос мусора до ближайшей помойки.

Владимирские власти обязали граждан соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга, в том числе, в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев поездок на такси.

Со вторника жителям Калужской области запрещено покидать места жительства, кроме оговоренных случаев. "Выходить из дома можно в ближайший магазин, на работу, если предприятие не прекратило действовать, для выноса мусора, выгула собак и за неотложной медицинской помощью", - сообщил официальный канал врио губернатора региона Владислава Шапши. Соответствующее постановление было подписано врио губернатора 30 марта.

Режим самоизоляции продлится до особого распоряжения.

Вслед за Брянском, где такой режим ввели ранее, на режим самоизоляции переводится вся Брянская область. Региональный оперативный штаб во вторник сообщил, что соответствующие изменения внесены 31 марта в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области".

В частности, жителям области до 5 апреля предписывается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, а также выноса мусора и выгула собаки на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим всеобщей изоляции в регионе. Согласно документу, жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции. В частности, все граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев по оказанию экстренной медпомощи и угрозы жизни и здоровью, поездки на работу и похода в магазин. Посещение торговых объектов, вынос мусора разрешены 1 раз в сутки. Выгул животных - в 100 метрах от дома. Срок - до особого распоряжения.

До особого распоряжения в Воронежской области закрываются гостиницы, отели, хостелы и пр. Запрещается сдача в аренду жилых помещений.

Ранее режим полной самоизоляции был введен в Курской и Рязанской областях.