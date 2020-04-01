В Омской области ввели режим всеобщей самоизоляции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ввиду ухудшения ситуации с распространением коронавируса на территории Омской области принято решение о введении с 1 апреля режима самоизоляции для всех жителей региона, сообщило правительство Омской области.

Накануне вечером губернатор Омской области Александр Бурков обратился к жителям региона с сообщением о введении дополнительных ограничительных мер. С 1 апреля все жители Омской области вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний день у нас в Омской области уже 8 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Более 7000 человек находятся под медицинским наблюдением, из которых 1200 человек - напрямую контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией. Исходя из этого, по итогам штаба было принято непростое, но необходимое решение. С 1 апреля устанавливается особый режим самоизоляции на территории Омской области", - сказал губернатор.

"Это означает запрет покидать свой дом, свою квартиру. Выходить можно только в случае особой жизненной необходимости - для посещения аптеки или продуктового магазина, но в шаговой доступности, или при обращении за экстренной медицинской помощью. Перемещаться по городу могут только работники предприятий с непрерывным производством и системы жизнеобеспечения наших городов и муниципальных районов. Такой список утвержден", - уточнил Бурков.

Кроме этого, сокращается до минимума движение общественного городского электротранспорта, автобусов и маршруток. Специальные маршруты будут обеспечивать только доставку людей на работу - в учреждения и на предприятия, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме.

"Как мы видим, и выходные дни это показали, уязвимые социальные группы нарушают режим ограничений - несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. С сегодняшнего дня это запрещено и является наказуемым деянием", - подчеркнул губернатор.

Организациям необходимо обеспечить условия для социального дистанцирования - нанести разметку, установить режим посещения. Те, кто приехал в Омскую область с территорий, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, обязаны позвонить в единый колл-центр и сообщить о своем прибытии в регион, месте и датах пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи коронавируса, а также оставить свою контактную информацию, говорится в сообщении.