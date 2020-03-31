90% россиян не стали соблюдать Великий пост в этом году

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Великий Пост в этом году соблюдает почти каждый десятый россиянин (9%), среди православных сограждан эта доля составляет 11%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие во вторник в "Интерфакс".

По данным исследования, строгий пост держат 3% россиян, среди православных такой же показатель.

Согласно опросу, 90% россиян в этом году не соблюдают Великий Пост, среди православных сограждан эта доля составляет 88%.

По данным ФОМ, православными себя считают 59% опрошенных, 2% респондентов являются представителями других христианских конфессий (католики, протестанты, униаты, баптисты и т.д.), 8% сограждан свей религией считают ислам.

Социологи отмечают, что каждый четвертый россиянин (26%) считает себя атеистом, 5% респондентов затрудняются назвать конфессию, к которой они могли бы себя отнести.

Опрос был проведен 22 марта 2020 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.