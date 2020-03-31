Сотрудница Сбербанка вернулась из Италии с COVID-19

Однако женщина не контактировала с коллегами, так как после поездки сразу отправилась на самоизоляцию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудница Сбербанка вернулась из Италии с коронавирусом, но не контактировала с коллегами благодаря введенной в организации самоизоляции, сообщил зампред правления финансового конгломерата Станислав Кузнецов в видеоролике, посвященном работе антикризисного штаба банка по обеспечению бесперебойной работы.

"Мы договорились, что мы проинформируем всех наших сотрудников, которые находятся в отпусках в европейских странах, об этом принятом решении (о необходимости самоизоляции - ИФ). Это помогло, когда из наших коллег, сотрудница прибыла 8 марта, например, в Россию из Италии", - сказал Кузнецов.

По его словам, сотрудница чувствовала себя хорошо и ушла на самоизоляцию. "И буквально уже 11-го числа почувствовала себя плохо и была госпитализирована в больницу, в инфекционную больницу в Коммунарке, для того, чтобы ей там оказывали уже помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал топ-менеджер.

Он сообщил, что антикризисный штаб начал работать в Сбербанке 5 марта, была введена самоизоляция для вернувшихся из Европы сотрудников. "Если бы мы этого не сделали, она (заболевшая - ИФ), очевидно, пришла бы на работу и представляла собой определенную угрозу", - отметил Кузнецов.

Как сообщалось ранее, 23 марта президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф вышел на работу в офис после двухнедельной дистанционной работы в режиме самоизоляции.

О самоизоляции Грефа в связи с правилами борьбы с коронавирусом Сбербанк объявил 16 марта. Тогда же банк сообщил, что было принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе членов правления банка, на удаленный режим работы.