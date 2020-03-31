"Норникель" зафиксировал первый случай заражения COVID-19 у сотрудника

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" зафиксировал первый случай заражения коронавирусной инфекцией в компании - у механика судна "Норильский никель", сообщил представитель компании во вторник.

Судно следовало из Мурманска в Дудинку, но в Архангельске механику позвонили из Роспотребнадзора, сообщив, что он ехал в поезде с возможно заразившимся коронавирусом.

В тот же день механик был снят с рейса и доставлен в медучреждение, его диагноз был подтвержден во вторник.

Весь экипаж судна помещен в обсерватор. Самочувствие членов экипажа хорошее. "Мы ожидаем результатов анализов членов экипажа и готовы оказать помощь для лечения заболевших, если это понадобится", - сообщили в компании.

Судно полностью продезинфицировано, экипаж заменен. Роспотребнадзор выдал одобрение на рейс, и во вторник судно отправилось в порт назначения Дудинка.

"Норникель" активно работает над недопущением подобных ситуаций и рассматривает возможность продлить текущие смены экипажей в рамках сроков, предусмотренных законодательством. "В порту Дудинка усилены санитарные меры безопасности, контакты береговых служб и экипажей кораблей полностью исключены, трапы спускать запрещено", - сообщил представитель "Норникеля".

В Норильске, где находятся основные добывающие и перерабатывающие мощности "Норникеля", и в основном порту отправки грузов Дудинке зарегистрированных случаев заражения нет, отметил представитель компании.