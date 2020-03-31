Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 782 365+62 248

"Норникель" зафиксировал первый случай заражения COVID-19 у сотрудника

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" зафиксировал первый случай заражения коронавирусной инфекцией в компании - у механика судна "Норильский никель", сообщил представитель компании во вторник.

Судно следовало из Мурманска в Дудинку, но в Архангельске механику позвонили из Роспотребнадзора, сообщив, что он ехал в поезде с возможно заразившимся коронавирусом.

В тот же день механик был снят с рейса и доставлен в медучреждение, его диагноз был подтвержден во вторник.

В миреАвианосец ВМС США срочно вернется на базу из-за вспышки коронавируса на бортуЧитать подробнее

Весь экипаж судна помещен в обсерватор. Самочувствие членов экипажа хорошее. "Мы ожидаем результатов анализов членов экипажа и готовы оказать помощь для лечения заболевших, если это понадобится", - сообщили в компании.

Судно полностью продезинфицировано, экипаж заменен. Роспотребнадзор выдал одобрение на рейс, и во вторник судно отправилось в порт назначения Дудинка.

"Норникель" активно работает над недопущением подобных ситуаций и рассматривает возможность продлить текущие смены экипажей в рамках сроков, предусмотренных законодательством. "В порту Дудинка усилены санитарные меры безопасности, контакты береговых служб и экипажей кораблей полностью исключены, трапы спускать запрещено", - сообщил представитель "Норникеля".

В Норильске, где находятся основные добывающие и перерабатывающие мощности "Норникеля", и в основном порту отправки грузов Дудинке зарегистрированных случаев заражения нет, отметил представитель компании.

Норникель

Новости по теме

Новости

День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

Переход на удаленную работу "съел" запасы ноутбуков в РФ

Переход на удаленную работу "съел" запасы ноутбуков в РФ

Х5 обещала в апреле запустить по всей Москве сервис экспресс-доставки из "Пятерочек"

В Грузии ввели сухой закон

В Грузии ввели сухой закон

Urals подешевела до $13 за баррель

Urals подешевела до $13 за баррель

За февраль россияне забрали из банков валюту почти на $2 млрд

Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 3%

"Любовь во время холеры" - как российские золотодобытчики переживают кризис и пандемию. Обзор

"Любовь во время холеры" - как российские золотодобытчики переживают кризис и пандемию. Обзор

Goldman Sachs назвал ценовую нефтяную войну неактуальной

Стоимость нефти Brent опустилась до $22 за баррель

Стоимость нефти Brent опустилась до $22 за баррель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');