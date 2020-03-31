Х5 обещала в апреле запустить по всей Москве сервис экспресс-доставки из "Пятерочек"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) ускорила развитие сервиса экспресс-доставки из своих магазинов в Москве на фоне роста спроса из-за коронавируса.

Экспресс-доставка продуктов из магазинов "у дома" "Пятерочка" ("Доставка. Пятерочка") в настоящее время работает в пилотном режиме. В прошлом году пилот проходил на базе магазинов в центре и на юго-западе Москвы.

В настоящее время услуга доставки уже охватывает большинство районов столицы: сервис доступен жителям юга, юго-запада и юго-востока Москвы, частично севера и запада столицы, а также части районов за МКАД.

"В связи с высокой востребованностью такого формата уже в апреле услуга будет доступна по всей территории Москвы", - отмечается в сообщении.

Заказ товаров из "Пятерочки" можно сделать через мобильное приложение. Произвести оплату можно только в приложении с помощью банковской карты. Доставка осуществляется из ближайшего к домохозяйству магазина. Ранее время доставки было ограничено 1,5 часами. 31 марта ритейлер сообщил, что "несмотря на высокий спрос, все заказы исполняются в тот же день, а логистика непрерывно дорабатывается, чтобы максимально сократить время доставки".

Доставку продуктов осуществляют профессиональные партнерские службы сети.