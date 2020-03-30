В Москве выросли сроки доставки продуктов из супермаркетов

Фото: Reuters

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Доставка продовольственных товаров из крупных сетей супермаркетов осуществляется с задержкой в 2-3 дня из-за повышенного спроса в связи пандемией коронавируса, передает корреспондент "Интерфакса".

В пресс-службе онлайн-гипермаркета "Утконос" агентству пояснили, что спрос повысился и интервалы доставки заказов увеличены, а доступные временные слоты закрыты на несколько дней вперед.

Однако представители компании подчеркнули, что каждый день открывается доступ к новому дню, на который можно оформить заказ.

На официальном сайте магазина также отмечается, что курьеры и работники склада проходят ежедневные медицинские осмотры. Курьеры обеспечены одноразовыми масками и антисептическими гелями для рук. "Утконос ввел бесконтактную доставку до двери для заказов, которые оплачены онлайн.

На сайте онлайн-супермаркета "Перекресток" можно заказать доставку до квартиры с интервалом в двое суток. Магазин также обещает бесплатную доставку при заказе от 2 тыс. рублей для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

В "Сбермаркет" (доставляет еду из "Ашана", "МЕТРО" и других) ответили, что доставка продуктов на данный момент недоступна до 4 апреля. "Информация по доступной доставке обновляется на сайте и в приложении с 3 до 5 утра", - уточнили в компании.

Из супермаркета Ozon товары доставляются через сутки после оформления заказа.

В свою очередь, сервис доставки еды "Яндекс-лавка" продолжает доставлять продукты день в день и отменил плату за доставку, пока ситуация с коронавирусом не разрешится.

Накануне мэр города Сергей Собянин сообщил, что начиная с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. С сегодняшнего дня покидать жилье можно только при наличии веской причины.