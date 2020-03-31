В Москве количество жертв коронавируса достигло 16

Вид на Кремлевскую набережную Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве количество смертей от коронавируса достигло 16, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столицы.

Пять пациентов умерли с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Их возраст – Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

По словам собеседника "Интерфакса", у всех пожилых пациентов были сопутствующие болезни.

Среди них кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое страдали сахарным диабетом. У одной из пациенток были онкологические болезни.

Чтобы люди в Москве реже заражались коронавирусом, власти ввели режим самоизоляции, рекомендовав всем не выходить из дома без крайней необходимости. В среду Мосгордума должна рассмотреть закон о штрафах за нарушение самоизоляции.