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Владельцам кальянной в Петербурге грозит уголовное дело за отказ закрыться из-за коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге могут возбудить уголовное дело против владельцев кальянной, которую не закрыли для посетителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД во вторник.

В понедельник полицейские с представителями регионального Роспотребнадзора и прокуратуры обнаружили кальянную в Василеостровском районе города, которая была открыта для посетителей вопреки постановлению правительства об ограничительных мерах в рамках борьбы с COVID-19.

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В отношении владельцев составили административный протокол о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, следует из сообщения.

При повторной проверке на следующий день, 31 марта, полицейские обнаружили, что владельцы кальянной не исполнили предписание и заведение для клиентов не закрыли.

Материалы в отношении нарушителей переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), добавили в полиции.

Кроме того, в заведении обнаружено большое количество алкогольной продукции, хранившейся с нарушениями норм законодательства.

Петербург

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