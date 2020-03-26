В Петербурге до 30 апреля закроют ночные клубы, развлекательные центры и кафе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти Петербурга приостанавливают до 30 апреля работу ночных клубов, развлекательных центров, кальянных и детских игровых комнат, следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного в четверг.

До 30 апреля запрещается доступ посетителей "в объекты, предназначенные для развлечения и досуга, в том числе ночные кабаре и клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры".

Кроме того, запрещается "курение с использованием кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей".

С 28 марта по 5 апреля, в объявленную президентом нерабочую неделю, в Петербурге будет приостановлена работа кафе и ресторанов, за исключением доставки заказов на дом, на предприятия или в номера отелей.

На этот же период приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключение составят аптеки, АЗС, торговые точки с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости. Кроме того, приостанавливается представление услуг, предполагающих очное присутствие физлица. В этом положении также есть исключения.