Самолет ВКС РФ с медицинским оборудованием на борту вылетел в США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединённые Штаты Америки", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США в ближайшее время.

"Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток", - сказал он.

По словам Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, - сказал он. - Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера".

Песков заметил, что в процессе согласования деталей реализации этой договоренности двух лидеров "сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов".

"Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент (России Владимир Путин) исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", - подчеркнул представитель Кремля.