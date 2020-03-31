В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом отправку в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп сообщил на пресс-конференции по вопросу противодействия COVID-19, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием.
Песков подтвердил, что тема затрагивалась. Стороны говорили о важности международного взаимодействия.
"Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне", - сказал пресс-секретарь российского президента.
Трамп, говоря о взаимодействии с Россией, заявил, что "Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием".
"У нас замечательные отношения со многими странами", - отметил он, подчеркнув: "Китай направил нам некоторые материалы, другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен".
Между тем, Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, обсуждали ли президенты РФ и США в ходе телефонного разговора накануне возможность контактов с Саудовской Аравией по вопросам цены на нефть.