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Самолет с российской медпомощью вылетит в США до конца дня

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток", - сказал он.

По словам Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, - сказал он. - Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера".

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Песков отметил, что при согласовании деталей этой договоренности Трампа и Путина "сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов".

"Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент (России Владимир Путин - ИФ) исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что так же складывается взаимодействие между Москвой и Пекином.

"Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет", - резюмировал Песков.

Россия США Дональд Трамп Дмитрий Песков

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