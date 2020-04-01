В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Прогноз развития ситуации с распространением коронавируса в регионах России должен быть представлен правительству России в среду.

Данное поручение было дано вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Минздраву РФ по итогам заседания президиума координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, президиум принял ряд решений, которые вступят в силу с 1 апреля.

В частности, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Минобороны совместно с правительством Москвы, РЖД и региональными властями должны будут провести оценку федеральных и частных медицинских организаций и представить предложения по их перепрофилированию для приема больных коронавирусом.

В перечне организаций, подлежащих перепрофилированию, должны быть указаны соответствующие здания, корпусы, число коек, обеспеченность медицинским оборудованием, персоналом и лекарственными средствами.

Также должен быть разработан график перевода этих организаций на прием пациентов с коронавирусом исходя из динамики заболеваемости и тяжести состояния пациентов.

С 1 апреля госпитализация в плановом режиме станет возможна только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент в системе ОМС. Такой режим плановой госпитализации будет временным, соответствующее поручение дано Минздраву и ФОМС.

К среде Минпромторг, Минздрав, ФМБА и Роспотребнадзор должны утвердить двухнедельный график поставок медицинским организациям медицинских масок с учетом оценки рисков распространения коронавируса.

Кроме того, к 1 апреля Минпромторг, Минюст и Минфин должны обеспечить учреждения ФСИН необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг. Эти сведения будут использованы для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде.

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине. Номера мобильных телефонов указанных лиц сотовые операторы должны предоставлять в Минкомсвязи.