Роспотребнадзор обязал ФСИН протестировать на коронавирус сотрудников и заключенных

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала ФСИН провести тесты на коронавирус у всех сотрудников и заключенных в СИЗО и колониях, у которых появились симптомы ОРВИ. Такое постановление уже опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, федеральным органам власти (в этот круг входит ФСИН России) нужно

Кроме СИЗО и колоний, распоряжение Поповой касается также специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских корпусов, домов-интернатов - всех учреждений постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы.

обеспечить проведение мероприятий по лабораторному обследованию.

До сих пор ФСИН отчитывалась, что заразившихся коронавирусом в пенитенциарных учреждениях нет. Из соображений безопасности служба запретила заключенным свидания. 31 марта был ограничен допуск в СИЗО адвокатов и других посетителей, а также туда запретили передавать посылки.

С 30 марта московские СИЗО перешли на казарменный режим, при котором сотрудники начали работать сменами по 14 суток, на протяжении которых они не покидают здание изолятора. Каждые две недели их будут сменять.

Правозащитники не раз просили отпустить из СИЗО подозреваемых в нетяжких преступлениях, отмечая, что домашний арест будет хорошим способом изоляции, в том числе от коронавирусной инфекции.