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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:04Заразились
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Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию друг от друга не менее метра

Кроме того, ведомство поручило главам регионом изолировать на 14 дней всех вернувшихся из-за рубежа

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова потребовала от граждан соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.

"Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора, которое опубликовано на портале нормативных правовых актов pravo.gov.ru в среду.

Кроме того, Попова предписала руководителям регионов обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию.

В постановлении отмечается, что прибывшие в аэропорты Москвы и живущие в столице граждане могут быть изолированы в домашних условиях, а жители других регионов должны быть помещены для наблюдения в медучреждение.

Тем из прибывших, у кого есть симптомы ОРВИ, предписано сделать тест на коронавирус. Транспортировать прибывших до места изоляции нужно так, чтобы не было риска возможного заражения COVID-19 у окружающих.

Далее губернаторы должны обеспечить "контроль соблюдения режима изоляции в домашних условиях в течение 14 дней" за прибывшими, в том числе за теми, кто вернулся в Россию до выхода постановления, говорится в документе.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ на 31 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 2 тыс. 337, за сутки было выявлено 500 инфицированных. Число смертей в России - 17, за сутки увеличилось на восемь человек, выздоровевших - 121, за сутки увеличилось на 55. В Москве зарегистрировано 387 новых случаев заболевания, всего их уже 1 тыс. 613.

Москва в режиме самоизоляции

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Хроника 09 января – 01 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова

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