В Минздраве напомнили, что коронавирус передается половым путем

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь призвал сограждан помнить, что коронавирус передается половым путем. Он сказал это в эфире "России 24".

"Но надо понимать, что если начинается путь к сближению, то тут половой путь не самый главный, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине", - отметил он.

Когда сообщения о заражении коронавирусом поступали только из Китая, сначала предполагалось, что он не передается от человека к человеку, а первые заразившиеся посещали рынок морепродуктов в Ухане, где могли получить инфекцию от продающихся животных и мяса. После заражения врачей стало очевидно, что вирус передается от человека к человеку. В Бельгии СМИ сообщали о заражении кошки от хозяина, в Гонконге - о заражении собаки.

Впрочем, 1 апреля депутат Госдумы Владимир Бурматов напомнил, что данные ученых эти версии исключают и что кошки и собаки не могут заразиться коронавирусом COVID-19 и распространять его.

Сейчас считается, что вирус передается воздушно-капельным путем, а также через предметы, на которых способен жить до нескольких суток. В Роспотребнадзоре, ссылаясь на данные ВОЗ, отмечали, что вирус живет на бумаге, в том числе деньгах, до трех суток, а на пластиковых банковских картах - до девяти суток. 1 апреля ведомство обязало россиян держать дистанцию не менее метра.



Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в полтора-два метра и не трогать лицо.

В ряде стран введен режим самоизоляции.

28 марта Bloomberg сообщил, что крупнейший производитель презервативов в мире, малайзийский Karex Bhd., предупредил о возможном глобальном дефиците этой продукции. Компания выпускает каждый пятый презерватив в мире, в том числе для таких брендов как Durex, производит около 5 млрд резиновых изделий в год и продает их в более чем 140 стран. Производственные площадки Karex находятся в основном в Китае и Индии.

Поставки теперь затрудняют меры по закрытию границ и ограничению транспортных перевозок в связи с коронавирусом. Компания закрывала свои заводы, и сейчас использует не больше половины работников. По словам ее представителя, спрос на презервативы резко вырос, на складах осталось товара только на два месяца, производство никак не восстанавливается.