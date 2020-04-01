Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 857 487+75 122

В Минздраве напомнили, что коронавирус передается половым путем

В Минздраве напомнили, что коронавирус передается половым путем
Фото: PA/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь призвал сограждан помнить, что коронавирус передается половым путем. Он сказал это в эфире "России 24".

Пандемия коронавируса

"Но надо понимать, что если начинается путь к сближению, то тут половой путь не самый главный, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине", - отметил он.

Когда сообщения о заражении коронавирусом поступали только из Китая, сначала предполагалось, что он не передается от человека к человеку, а первые заразившиеся посещали рынок морепродуктов в Ухане, где могли получить инфекцию от продающихся животных и мяса. После заражения врачей стало очевидно, что вирус передается от человека к человеку. В Бельгии СМИ сообщали о заражении кошки от хозяина, в Гонконге - о заражении собаки.

Впрочем, 1 апреля депутат Госдумы Владимир Бурматов напомнил, что данные ученых эти версии исключают и что кошки и собаки не могут заразиться коронавирусом COVID-19 и распространять его.

Сейчас считается, что вирус передается воздушно-капельным путем, а также через предметы, на которых способен жить до нескольких суток. В Роспотребнадзоре, ссылаясь на данные ВОЗ, отмечали, что вирус живет на бумаге, в том числе деньгах, до трех суток, а на пластиковых банковских картах - до девяти суток. 1 апреля ведомство обязало россиян держать дистанцию не менее метра.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в полтора-два метра и не трогать лицо.

В ряде стран введен режим самоизоляции.

28 марта Bloomberg сообщил, что крупнейший производитель презервативов в мире, малайзийский Karex Bhd., предупредил о возможном глобальном дефиците этой продукции. Компания выпускает каждый пятый презерватив в мире, в том числе для таких брендов как Durex, производит около 5 млрд резиновых изделий в год и продает их в более чем 140 стран. Производственные площадки Karex находятся в основном в Китае и Индии.

Поставки теперь затрудняют меры по закрытию границ и ограничению транспортных перевозок в связи с коронавирусом. Компания закрывала свои заводы, и сейчас использует не больше половины работников. По словам ее представителя, спрос на презервативы резко вырос, на складах осталось товара только на два месяца, производство никак не восстанавливается.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Минздрав Дмитрий Пушкарь Владимир Бурматов Госдума Бельгия Гонконг Китай Karex

Новости по теме

Новости

В Татарстане заработала система СМС-разрешений на выход из дома

В Татарстане заработала система СМС-разрешений на выход из дома

У четырех сотрудников "Роскосмоса" нашли коронавирус

Начальники двух департаментов МЧС самоизолировались с подозрением на коронавирус

Экономический кризис

Российские предприниматели рассказали о главных проблемах во время пандемии COVID-19

Российские предприниматели рассказали о главных проблемах во время пандемии COVID-19

Песков раскритиковал интервью с "беглецом" Ходорковским, который "преследуется по закону"

Песков заявил, что не знает о просьбе Минска о помощи в борьбе с COVID-19

Песков заявил, что не знает о просьбе Минска о помощи в борьбе с COVID-19

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Губернатор Кузбасса лично выгнал торговцев из магазина

В Рособрнадзоре признали невозможность провести ЕГЭ на дому

В Рособрнадзоре признали невозможность провести ЕГЭ на дому
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');