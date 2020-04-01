В 35 регионах России за сутки зафиксировали 440 новых случаев коронавируса

В стране за этот период скончались еще семь человек, зараженных COVID-19

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщает о 440 новых случаях инфицирования COVID-19 в 35 регионах России за последние сутки, общее число диагнозов в стране выросло до 2 тыс. 777, число регионов с больными коронавирусом увеличилось до 75.

В Москве за последние сутки отмечено 267 подтвержденных случаев COVID-19. Еще 32 случая зафиксированы в Коми, 27 случаев в Санкт-Петербурге, 15 - в Московской области, 11 - в Саратовской области.

По 7 новых случаев зарегистрировано в Волгоградской и Челябинской областях, 6 случаев в Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае, по 5 случаев в Тульской области и Краснодарском крае, по 4 случая в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Омской областях, по 3 случая в Курской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, по 2 случая в Брянской, Ивановской областях, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

По одному новому случаю отмечено в 11 регионах России: Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Сахалинской областях, в Чечне, Башкирии, Мордовии, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.

В оперштабе также сообщили, что за последние сутки в РФ зафиксировали семь летальных исходов, связанных с коронавирусом. Из них пять случаев пришлось на Москву, один - на Подмосковье, один - на Псковскую область. За весь период эпидемии в России было отмечено 24 смерти, добавили в штабе.

Сутками ранее, по информации штаба на вторник, 31 марта, в России было отмечено 500 новых случаев инфицирования (по данным на 1 апреля - на 60 меньше), в Москве - 387 новых случаев (1 апреля на 120 меньше). Кроме того, тогда сообщалось о новых восьми летальных исходах за сутки с 30 по 31 марта, количество летальных исходов, по данным на вторник, составляло 17 человек по всей стране.