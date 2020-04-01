Приморцы стали приносить еду для питомцев зоопарков, закрытых из-за коронавируса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Частные зоопарки и приюты для животных в Приморском крае остались без дохода после закрытия на фоне пандемии коронавируса и просили помочь с кормом для своих подопечных, на призыв откликнулись неравнодушные жители региона.

"Мы чисто физически не можем прокормить такое количество животных при закрытом зоопарке. Нам начала поступать помощь от неравнодушных граждан, кто помог едой, кто финансово", - сообщили "Интерфаксу" в зоопарке "Чудесный" в городе Уссурийск Приморского края.

О проблемах с кормом для животных заявляли и в зоопарке "Садгород" в пригороде Владивостока, а также в приюте для гималайских медведей "Кипарисово".

"С самого утра наши ворота не закрывались, люди привозили, приносили корм для животных. Мы целый день получали звонки с вопросами, каким продуктами помочь", - написало руководство зоопарка "Садгород" в соцсетях.

С 28 марта постановлением правительства Приморского края приостановлена работа кафе, ресторанов, ночных клубов, кинотеатров, фитнес-центров, горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей. 31 марта край перешел в режим полной самоизоляции, жителям региона разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости.

В крае зарегистрировано четыре случая заражения COVID-19.