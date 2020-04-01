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Практически все организованные туристы вернулись в Россию

В РФ прибыли около 160 тыс. путешественников, отдыхавших в 43 странах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила в среду пресс-служба Ростуризма.

"К настоящему времени практически все российские туристы, находившиеся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию Российской Федерации. За минувшие две недели в страну вернулось около 160 000 организованных туристов из 43 стран мира", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас за рубежом остаются 109 россиян, которые являются клиентами туроператоров, добавили в Ростуризме. "Часть из них ожидают вылета из стран, где ограничено авиасообщение или находятся в круизах, завершающих маршруты в апреле (77 человек в странах на материке и 32 человека в круизах)", - отмечается в сообщении.

Как заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует пресс-служба, в настоящее время Ростуризм вместе с Росавиацией и МИД РФ помогает вернуться на родину самостоятельным туристам, находящимся в дальних и труднодоступных регионах мира. "В частности, сегодня самолет авиакомпании Azur Air вылетел за россиянами, которые находятся в Бразилии и Перу", - отметила Догузова.

Пандемия коронавируса

Ранее в пресс-службе "Интерфаксу" говорили, что все находящиеся за рубежом организованные российские туристы должны вернутся на родину до 31 марта. "Оставшиеся организованные туристы вернутся до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой", - добавили в ведомстве.

В конце марта сообщалось, что количество организованных путешественников из РФ за рубежом сократилось до 57,8 тыс. человек. Большинство из них отдыхало в странах Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам по возможности воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки, клиентам туроператоров обратиться к ним с просьбой о переносе путешествия на более поздний срок, а самим туроператорам воздержаться от отправки россиян за рубеж и оказать максимальное содействие гражданам в переносе поездок.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Ростуризм Зарина Догузова

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