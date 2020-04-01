В Рособрнадзоре признали невозможность провести ЕГЭ на дому

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России пока невозможно провести Единый госэкзамен дистанционно на дому, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому", - сказал Музаев в прямом эфире, организованном на платформе "ВКонтакте".

Накануне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов также заявил, что в этом году ЕГЭ дистанционным не будет. Скорее всего, подчеркивал он, чиновники дождутся, когда "закончится эта ситуация".

27 марта глава министерства сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня в связи с коронавирусом.

В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что в качестве рабочего сценария в России не рассматривается отмена всех экзаменов.

При этом он сообщил, что для вузов, которые помимо ЕГЭ требуют прохождения дополнительных испытаний, сроки таких экзаменов сдвинут.

Сроки волн зачисления в вузы также будут сдвинуты, тем не менее, зачислить всех планируется ко второй половине августа и начать учебный год вовремя - 1 сентября.

Вузы в стандартных условиях должны начать прием документов от абитуриентов для поступления не позднее 20 июня. Массовый прием документов на очную форму обучения обычно приходится на вторую половину июня, когда завершены ЕГЭ и получены на руки все результаты. В июле обычно организуются вступительные испытания (в вузы, где ЕГЭ недостаточно) и обработка поступивших документов. Затем проходят две волны зачисления: неконкурсное зачисление для льготников в конце июля и затем основная волна - в начале августа.