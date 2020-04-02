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Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить занятия с 6 апреля по удаленке

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал российским вузам возобновить учебу с 6 апреля, но в дистанционном режиме.

"Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации", - сказал он через пресс-службу.

Ранее вузы ушли на каникулы до 5 апреля, поскольку президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта нерабочей. 2 апреля он продлил этот режим до 30 апреля, но допустил, что если обстоятельства позволят, этот период может быть сокращен.

Минобрнауки Валерий Фальков Владимир Путин

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