Бастрыкин предложил изымать частные самолеты и вертолеты за нарушения летных правил

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет предложил изымать частные самолеты и вертолеты у их владельцев за нарушения летных правил, сообщил "Российской газете" председатель ведомства Алекснадр Бастрыкин.

Это и другие предложения в СК составили, проанализировав причины авиапроисшествий. Анализ показал, что необходимо более детально регламентировать правовой статус лиц, управляющих сверхлегкими самолетами и вертолетами, сказал председатель СКР.

Он также призвал разработать механизм непрерывного мониторинга летной годности воздушных судов и полетов частных пилотов. Также он предложил увеличить штрафы за нарушения и ввести конфискацию воздушных судов.

"Подчеркну, что наши предложения были восприняты. С участием представителей ведомства начата работа по их реализации на площадке правительства Российской Федерации", - рассказал Бастрыкин.