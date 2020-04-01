На хозяев кальянной в Петербурге завели уголовное дело за работу во время пандемии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено дело из-за продолжающей работу в условиях распространения коронавируса кальянной, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) в среду.

Дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (статья 238 УК РФ).

Как сообщалось, в минувший понедельник, 30 марта, полицейские совместно с представителями регионального Роспотребнадзора и прокуратуры выявили кальянную "Феромон" (ООО "Юпитер") в многоквартирном жилом доме в Василеостровском районе, которая была открыта для посетителей вопреки ограничительным мерам правительства Петербурга.

В отношении владельцев составили административный протокол о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. При повторной проверке на следующий день полицейские обнаружили, что заведение снова открыто для посетителей. Кроме того, в кальянной хранилось большое количество алкоголя с нарушениями норм действующего законодательства.

По информации СКР, деятельность коммерческой структуры временно запрещена как угрожающая жизни и здоровью людей.

В конце марта стало известно, что власти Петербурга приостанавливают до 30 апреля работу ночных клубов, развлекательных центров, кальянных и детских игровых комнат в рамках борьбы с пандемией коронавируса.