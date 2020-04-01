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В Татарстане заработала система СМС-разрешений на выход из дома

В Татарстане заработала система СМС-разрешений на выход из дома
Фото: PA/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. жителей Татарстана зарегистрировались в системе по выдаче разрешений на выход из дома в условиях самоизоляции, сообщил журналистам министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

"На текущий момент зарегистрировались уже более 10 тыс. жителей республики Татарстан. Общая мощность системы будет позволять обрабатывать 11 млн сообщений в сутки, ожидается, что количество СМС может достигать до 1 млн в сутки", - сказал он.

Пока, по его словам, есть некоторые проблемы, вызванные отладкой системы. В частности, 1 апреля образовалась очередь из СМС, а время ожидания разрешения порой затягивалось до нескольких часов. В ближайшее время проблемы с ожиданием возвратных сообщений должны быть решены, уверяют власти.

СМС-разрешение на выход из дома жители смогут получить не более двух раз в сутки.

Для получения пропуска татарстанцам необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить СМС на короткий номер. Затем при каждом выходе придется отправлять повторное СМС с текстом "Цель" и указанием цели передвижения.

Посредством такого пропуска во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк, больницу, на почту или доставить лекарства больным родственникам.

Для обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин за продуктами, выгула домашних животных и выноса мусора получение разрешения не требуется.

В Татарстане с 30 марта введен режим самоизоляции.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
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