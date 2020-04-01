В Саратове в очереди за спецпропусками выстроились сотни людей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Саратовцы выстроились в длинные очереди во все районные администрации города за специальными пропусками накануне введения пропускного режима, передал корреспондент "Интерфакса".

Очереди растянулись на несколько кварталов. Большинство людей в них стоят без масок, которые сейчас невозможно купить в городских аптеках. Люди возмущаются, что на выдачу спецпропусков отведен всего один день. Некоторые пришли с детьми, поскольку их не с кем оставить дома.

В соцсетях появилось множество видеозаписей, сделанных из самих очередей и из проезжающих машин.

Пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева сообщила агентству, что мэрия предпринимает меры, чтобы решить проблему очередей. "Мы просим горожан соблюдать дистанцию в очередях. В среду все районные администрации и городская администрация будут работать до 20:00", - отметила Плющева.

В свою очередь, в официальном паблике сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратове появилась информация о его беседе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, в которой он призвал главу региона срочно вмешаться и взять ситуацию под личный контроль.

"Недопустимо решать одну проблему, создавая при этом еще большую", - приводят в паблике слова Володина, который, по данным общественников, потребовал в кратчайшие сроки найти другие способы решения вопроса выдачи пропусков.

Накануне местные власти объявили о введении со 2 апреля пропускного режима в регионе. В Саратовской области подтверждены 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.