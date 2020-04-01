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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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"Яндекс.Такси" обеспечил около 3000 бесплатных поездок врачам Казани

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В последние дни "Яндекс.Такси" выделяет бесплатно машины для врачей, они совершили больше 3000 вездов, сообщила мэрия города.

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил этот эксперимент. Первоначально речь шла о 30 машинах, в настоящее время их количество увеличено до 60.

"Компания делает это бесплатно первую неделю. После того, как мы отработаем взаимодействие, это будет оплачиваться по договоренности из бюджета Минздрава Татарстана", - цитирует портал слова мэра.

Ранее сообщалось, что казанские чиновники временно передали 15 служебных автомобилей исполкома для обслуживания медицинских вызовов на дому.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Яндекс.Такси Казань Татарстан Ильсур Метшин

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