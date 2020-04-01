"Яндекс.Такси" обеспечил около 3000 бесплатных поездок врачам Казани

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В последние дни "Яндекс.Такси" выделяет бесплатно машины для врачей, они совершили больше 3000 вездов, сообщила мэрия города.

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил этот эксперимент. Первоначально речь шла о 30 машинах, в настоящее время их количество увеличено до 60.

"Компания делает это бесплатно первую неделю. После того, как мы отработаем взаимодействие, это будет оплачиваться по договоренности из бюджета Минздрава Татарстана", - цитирует портал слова мэра.

Ранее сообщалось, что казанские чиновники временно передали 15 служебных автомобилей исполкома для обслуживания медицинских вызовов на дому.