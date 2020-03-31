Правительство Приамурья пообещало передать свои машины врачам и волонтерам

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Администрация Амурской области готова по заявкам выделить машины из своего гаража медикам и волонтерам, которые работают с самоизолированными по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на распоряжение губернатора Василия Орлова.

Руководитель аппарата администрации Андрей Дюмин заверил, что медики и волонтеры получат сколько им нужно машин "в круглосуточное распоряжение и на срок, пока они будут необходимы". Правительство также возьмет на себя расходы по содержанию, ремонту и дезинфекции автомобилей, расходы на бензин и оплату труда водителей.

В региональном исполкоме Общероссийского народного фронта отметили, что раньше волонтеры ездили по вызовам на такси.

Одной из первых автомобили получила третья городская поликлиника Благовещенска. Учреждению машины нужны, чтобы мобильные бригады могли ездить брать анализы у людей на карантине и выписывать им рецепты на лекарства.

В Амурской области коронавирусом заразилась женщина, побывавшая в Марокко. Она госпитализирована.