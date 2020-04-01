Россия предложила Кипру изменить договор об избежании двойного налогообложения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России отправило правительству Кипра предложение изменить соглашенин об избежании двойного налогообложения в части ставки налога на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, как мы и обсуждали с вами, мы начали с Кипра", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Путин в телеобращении 25 марта предложил ввести повышенный налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, для чего, в частности, нужно будет скорректировать все соглашения об избежании двойного налогообложения с другими странами. Он связал это с необходимостью пополнять бюджет на фоне увеличения мер по поддержке населения.

"Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем, так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%, это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%", - заявил он.

После этого Мишустин поручил Минфину в течение месяца пересмотреть все соглашения с другими государствами об избежании двойного налогообложения в части установления новой ставки налога на дивиденды, выводимые за рубеж. "Налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%. В случае отказа с их стороны, рассмотреть вопрос нам будет необходимо об одностороннем выходе из этих соглашений", - сказал он.

Минфин разъяснял, что "налог на дивиденды" начнет действовать с доходов за 2021 год. Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками, отметил Минфин. Задача анонсированных новаций - обложить те доходы, налоговую нагрузку на которые получатели дивидендов целенаправленно снижают. "Изменения, которые планируются в части повышения ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения. Это относится, в первую очередь, к Кипру и ряду других аналогичных юрисдикций", - пояснял Минфин.