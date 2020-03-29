Новый налог на проценты коснется вкладов от 1 млн руб. без суммирования счетов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Размер банковских вкладов гражданина для целей обложения новым налогом на процентный доход не будет суммироваться - речь идет о каждом конкретном вкладе объемом более 1 млн рублей, следует из текста поручений президента Владимира Путина.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих (...) установление ставки налога на доходы физических лиц в размере 13% в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке, находящемся на территории РФ, а также в виде процента (купона) по ценным бумагам, применяемой к доходу, полученному от соответствующего вложения, размер которого превышает 1 млн рублей в год", - говорится в тексте поручений, опубликованным на сайте Кремля.

После того, как Путин обратился к нации 25 марта, возникло две трактовки предложенной президентом меры: облагается доход по вкладу от 1 млн рублей, или же вклады в разных банках суммируются (и значит, дробить вклады, чтобы избежать налога, не имеет смысла). В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что речь идет об отдельном счете и сумма средств на разных депозитах не суммируется.

В обращении к клиентам Сбербанка Германа Грефа, напротив, говорилось, что "подлежит налогообложению суммарная величина вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части, превышающей 1 миллион рублей".

Налог планируется только с 2021 года, первые уведомления на уплату налога будут направлены в 2022 году, пояснял ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Вторая мера, призванная обеспечить поступление в бюджет дополнительных средств для финансирования социальных расходов - налог на дивиденды, для получения которых собственники используют юрисдикции с льготным налогообложением (Кипр и др.).

Согласно поручению Путина, правительство должно определить перечень международных договоров об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ. Если договоренности не достигнуты, такие договоры должны прекратить действие в срок до 25 декабря.