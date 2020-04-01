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"Роснефть" 1 апреля в рамках buyback купила 50 000 акций и 1,2 млн GDR

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ООО "РН-Капитал", на котором консолидируются акции "Роснефти" в рамках buyback, 1 апреля приобрело 50 000 акций и 1,2 млн GDR, следует из сообщения компании.

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Количество бумаг, которое приобретено с начала реализации программы, суммарно составило 8 076 237. Уставный капитал "Роснефти" составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, всего в рамках обратного выкупа приобретено 0,076% от уставного капитала "Роснефти".

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. Она допускает выкуп обыкновенных акций компании максимум на $2 млрд. Программа будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

"Роснефть" начала программу 23 марта 2020 года. Ранее совет директоров "Роснефти" на фоне волатильности на рынках нефти принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках программы, а также о снятии ряда ограничений, чтобы привести программу в соответствие с рыночной конъюнктурой, при этом ее сроки и объемы остались без изменений.

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.

Роснефть

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