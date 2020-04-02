В РФ 215 тыс. человек оказались под меднаблюдением

Сделано уже полмиллиона тестов на COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские медики продолжают наблюдение за более чем 215 тысячами человек в России в связи с пандемией коронавируса, в общей сложности сделано 536 тысяч тестов на COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находился 361 021 человек, по состоянию на апреля под контролем остаются 215 514 человек", - говорится в ежедневном бюллетене о ситуации с коронавирусом, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в четверг.

В нем отмечается, что по состоянию на 1 апреля в России проведено свыше 536 тыс. лабораторных исследований на COVID-19, в том числе у людей, приехавших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В четверг общее число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России выросло сразу на 771 и превысило 3,5 тыс. человек (3 тыс. 548 случаев). Выздоровело в общей сложности 235 человек (45 за сутки), умерло 30 (шесть за сутки).