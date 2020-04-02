Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:47Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

В РФ 215 тыс. человек оказались под меднаблюдением

Сделано уже полмиллиона тестов на COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские медики продолжают наблюдение за более чем 215 тысячами человек в России в связи с пандемией коронавируса, в общей сложности сделано 536 тысяч тестов на COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

В РоссииВ РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавирусаВ РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавирусаЧитать подробнее

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находился 361 021 человек, по состоянию на апреля под контролем остаются 215 514 человек", - говорится в ежедневном бюллетене о ситуации с коронавирусом, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в четверг.

В нем отмечается, что по состоянию на 1 апреля в России проведено свыше 536 тыс. лабораторных исследований на COVID-19, в том числе у людей, приехавших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В четверг общее число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России выросло сразу на 771 и превысило 3,5 тыс. человек (3 тыс. 548 случаев). Выздоровело в общей сложности 235 человек (45 за сутки), умерло 30 (шесть за сутки).

Россия Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Правительство согласилось снизить цену на газ на 20% для религиозных организаций

Трехцветные пропуска на передвижение будут выдавать в Сочи

Пандемия коронавируса

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Пандемия коронавируса

Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их круге контактов

Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их круге контактов

В России вновь "заминировали" несколько самолетов

Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Власти взяли под тотальный контроль въезд и выезд из Казани

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Сбербанк запустил сервис для быстрого поиска работы

Минсельхоз пообещал начать интервенции на рынке зерна с 13 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');