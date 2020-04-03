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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
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Один из пионеров борьбы с ВИЧ призвал массово тестировать россиян на COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, вирусолог Андрей Козлов, первым в стране начавший проводить скрининг на ВИЧ, убежден, что для борьбы с коронавирусом необходимо проводить как можно больше тестов.

Пандемия коронавируса

"Нам необходимо сейчас тестировать, тестировать и тестировать на коронавирус, как можно больше тестов! Когда я боролся с эпидемией СПИД, наша лаборатория в день выполняла 20 000 анализов. Сейчас нам необходимо в разы больше тестировать, при этом серьезно подходить к процессу организации этих скринингов. Необходимо создавать системы контроля качества, системы подтверждающей диагностики", - цитирует Козлова пресс-служба вуза.

Ученым необходимо в перспективе проводить мониторинг окружающей среды для определения появления новых вирусов потенциально опасных для человека, отмечает Козлов.

"Я считаю целесообразным создание мониторинговой лаборатории, которая на уровне геномных исследований и с привлечением компьютерных технологий и мощностей вела бы исследование, какие вирусы нас окружают и какие из них имеют потенциал перейти на человека", - подчеркнул он.

А если вирусы имеют такой потенциал, то нужно сразу делать диагностику и следить за популяцией, "чтобы ловить эпидемии на ранних стадиях", считает ученый. "Знаете, как ученые открыли вирус СПИД? Они обнаружили его случайно, когда исследовали вирус лейкоза. Для того чтобы найти, необходимо искать, и это первоочередная задача ученых", - подчеркнул вирусолог.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что по состоянию на 1 апреля в России было проведено свыше 536 тыс. лабораторных исследований на COVID-19, в том числе у людей, приехавших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.
Андрей Козлов Петербург ВИЧ СПИД

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