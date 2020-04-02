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Почти три четверти россиян встревожены нарастающим кризисом в стране

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил исследование об уровне тревожности в российском обществе во время пандемии коронавируса и экономического кризиса: большая часть граждан полагает, что тяжелые времена либо наступили, либо наступят в ближайшем будущем.

"На вопрос "Как думаете, мы переживаем самые тяжелые времена, или они позади, или впереди?" 14-18% респондентов ответили, что сейчас мы переживаем самые тяжелые времена. Тех, кто считает, что худшее еще впереди - 55-57%, ну и оптимистов, тех, кто считает, что самое тяжелое уже позади - 17-19%", - сказал журналистам директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

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Он констатировал, что доля "тех, кто встревожен, кто полагает, что мы в кризисе или он будет только нарастать" - 71-73%.

ВЦИОМ выделяет четыре уровня тревог - ситуация в личной жизни, в населенном пункте, в стране и в мире.

"Ситуация в личной жизни близка к великолепной - 68% говорят, что "нормальная, хорошая". Ситуацию в населенном пункте "хорошей" считают 47%, 48-51% - "скорее плохой", - отметил Федоров.

Как "плохую" ситуацию в стране оценивает 51% опрошенных, больше всего россияне беспокоятся за ситуацию в мире - 64% отмечают, что она "плохая".

Главные страхи

На первом месте среди социальных страхов россиян оказалась традиционная тема, на которую не повлияла ни пандемия, ни кризис, отметил Федоров - рост социальной несправедливости, рост неравенства между людьми. Этот страх назвали 55-57% опрошенных граждан.

38-42% респондентов боятся отказа в оказании бесплатной медицинской помощи, плохого качества медпомощи. 35-41% связывают тревоги с пандемией коронавируса. 31-32% боятся обострения конфликтов между Россией и другими странами.

При этом Валерий Федоров заверил, что "первый страх" в связи с пандемией и кризисом у россиян уже прошел.

"Панических набегов на магазины больше нет. Паникующих меньше - порядка 26%, - сказал он. - С началом кризиса 40% стали искать более дешевые товары, всего 8% делали в течение последние недели закупки продуктов впрок".

Данные получены путем телефонных опросов в две волны, 16 марта и 24-25 марта. Погрешность измерения не более 2,5%.

Хроника 27 января – 02 апреля 2020 годаЭкономический кризис
ВЦИОМ

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