Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В марте более половины покупателей в магазинах X5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") делали закупки впрок - этих продуктов среднестатистической российской семье хватит на 108 дней.

Аналитики дирекции Big Data X5 выяснили, что в период с 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения в магазинах сетей компании, говорится в сообщении Х5.

Анализ сделан на базе финансовых и закупочных данных всех трех сетей, находящихся под управлением Х5, а также данных программ лояльности, которая включает более 40 млн клиентов и около 4,6 млрд чеков в год. В день магазины сетей Х5 посещает около 15 млн человек.

По данным ритейлера, покупатели в течение недели в разы чаще, чем обычно, покупали мясные консервы (рост в 38 раз), замороженную продукцию (почти в 30 раз), овощи (в 29 раз), крупы (в 25,5 раза), сахар (в 24,6 раза) и соль (в 19,7 раза).

Пенсионеры делали самые значительные запасы (относительно предыдущих трат) - такая картина наблюдается в большинстве регионов. Чаще всего они закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. Этих продуктов хватит одной семье в среднем на 126 дней.

"Сформированные "страховые" запасы продуктов позволят значительной части наиболее уязвимой группы населения переждать карантин без потерь для здоровья и финансов", - отметил ритейлер.

Пик закупок был пройден 17 марта. Уже в среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам - крупам и консервам.

Согласно модели, подготовленной аналитиками дирекции больших данных Х5, при сохранении текущего уровня покупательского интереса и отсутствия новых существенных факторов влияния повышенные закупки продлятся еще несколько дней, после чего уровень спроса нормализуется. Уже сейчас количество потребителей, которые приходят пополнять свой "страховой запас", стремительно сокращается.

В период высокого спроса потребительское поведение почти не отличалось в больших и средних городах, однако уровень инвестиций семей в "стратегические" продукты зависел от географической специфики в доходах. При этом в малых городах жители усиленно покупали только самое необходимое - в ущерб потреблению других товаров.

Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец декабря группа объединяла 16,297 тыс. магазинов: 15,354 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 852 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".

Выручка компании в 2019 году выросла на 13,2%, до 1 трлн 734,347 млрд рублей.