Сванидзе заявил о важности "сбросить с себя отеческую руку" после спада эпидемии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе считает адекватными введенные из-за коронавируса меры и ограничения, но призывает не допустить продолжения контроля за людьми после окончания распространения заболевания.

"Сейчас организованные жесткие меры воспринимаются нормально, если они сопровождаются помощью людям. Когда один кнут без пряника, это плохо кончается. Сейчас это адекватно, весь мир себя жестко ведет", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в четверг.

Вместе с тем он добавил, что "когда это пройдет - тогда нужно будет сбросить с себя отеческую руку, главная задача - чтобы это не осталось навсегда".

"Потому что родное государство любит такие штучки, когда цены повышаются и уже никогда не снижаются. Когда QR-коды вводятся и уже не выводятся. Хорошо следить за тем, кто болен коронавирусом и нарушает режим обязательного карантина. А мне, особенно здоровому, вовсе необязательно, чтобы за мной государство следило, мне такой большой брат, отеческая опека ни к чему", - сказал член СПЧ

"Задача общества - когда этот ужас спадет, волна осядет, когда будем жить в нормальных условиях, чтобы мы сбросили общее оцепенение, сказали государству - спасибо, дорогое, но такая избыточная опека нам не нужна. Это от нас зависит. Но будем решать проблемы по мере их поступления", - отметил Сванидзе.

В регионах в условиях режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса вводится пропускная система. В частности, в Москве планируют ввести QR-коды, которые необходимо будет получать для выхода на улицу. А для отслеживания передвижений пациентов с COVID-19 будет запущено мобильное приложение.