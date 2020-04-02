В Кремле сочли преждевременными прогнозы о пике заболеваемости COVID-19 в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Все прогнозы относительно пика заболеваемости коронавирусом в РФ носят приблизительный характер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока любые прогнозы могут носить примерный характер. Существуют разные прогнозы, но не думаю, что я могу их сейчас озвучивать", - сказал пресс-секретарь президента.

"В целом все будет зависеть от эффективности принимаемых мер, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции", - добавил Песков.

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