Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

В ФМБА спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Федеральном медико-биологическом агентстве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на следующую неделю, заявил замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин.

Пандемия коронавируса

"Что касается повышения выявленных случаев (заражения COVID-19 - ИФ), начало применяться тестирование, "Роспотребнадзор" раздал тесты не только государственным, но и частным учреждениям... Здесь мы будем видеть, естественно, рост подтверждения случаев. Но пик еще не достигнут, однако по прогнозам на сегодняшний день, пик из тех данных, которыми мы располагаем, должен приходиться на следующую неделю", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Кроме того Буркин сообщил, что научно-клинический центр оториноларингологии за два дня смог развернуть в Москве 60 коек, а в перспективе планирует развернуть еще 180, 24 из которых - реанимационные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в четверг заявил, что все прогнозы относительно пика заболеваемости коронавирусом в стране носят приблизительный характер. "В целом все будет зависеть от эффективности принимаемых мер, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции", - добавил Песков.

В четверг число зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло на 771 и составило за весь период 3 тыс. 548 человек, выздоровели за весь период 235 человек, умерли - 30, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения этого заболевания в РФ.

Хроника коронавируса. Апрель.

6
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
ФМБА Александр Буркин

Новости по теме

Новости

Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам

Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам
Пандемия коронавируса

На помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за пандемии, выделят 500 млн рублей

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок
Экономический кризис

Почти три четверти россиян встревожены нарастающим кризисом в стране

Правительство согласилось снизить цену на газ на 20% для религиозных организаций

Правительство согласилось снизить цену на газ на 20% для религиозных организаций

Трехцветные пропуска на передвижение будут выдавать в Сочи

Пандемия коронавируса

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Пандемия коронавируса

Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их круге контактов

Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их круге контактов

В России вновь "заминировали" несколько самолетов

Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');