В ФМБА спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Федеральном медико-биологическом агентстве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на следующую неделю, заявил замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин.

"Что касается повышения выявленных случаев (заражения COVID-19 - ИФ), начало применяться тестирование, "Роспотребнадзор" раздал тесты не только государственным, но и частным учреждениям... Здесь мы будем видеть, естественно, рост подтверждения случаев. Но пик еще не достигнут, однако по прогнозам на сегодняшний день, пик из тех данных, которыми мы располагаем, должен приходиться на следующую неделю", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Кроме того Буркин сообщил, что научно-клинический центр оториноларингологии за два дня смог развернуть в Москве 60 коек, а в перспективе планирует развернуть еще 180, 24 из которых - реанимационные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в четверг заявил, что все прогнозы относительно пика заболеваемости коронавирусом в стране носят приблизительный характер. "В целом все будет зависеть от эффективности принимаемых мер, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции", - добавил Песков.

В четверг число зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло на 771 и составило за весь период 3 тыс. 548 человек, выздоровели за весь период 235 человек, умерли - 30, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения этого заболевания в РФ.