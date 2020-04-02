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Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России
Неиспользованная медицинская маска
Фото: Reuters

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине следующей недели, об окончании вспышки в России можно будет говорить через 10-12 недель после пика, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Пандемия коронавируса

"То, что в конце концов кончится к лету, это точно. Скажу так, я сегодня слышал выступления, что мы прошли пик. Не прошли пик... Если брать стандарт вот таких вспышек ОРВИ, а у нас коронавирус как ни крути к ОРВИ относится, обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель", - сказал Никифоров в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

"Как минимум к середине следующей недели мы дойдём до вершины", - сказал главный инфекционист ФМБА.

В свою очередь главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова отметила, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.

По данным на 1 апреля, в России было выявлено 2777 случаев COVID-19 в 75 регионах, 1880 заболевших из этого числа приходятся на Москву.

На фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить нерабочий период, объявленный ранее президентом РФ Владимиром Путины сроком до конца этой недели.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности продления мер "социального дистанцирования" и его оформлении, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Своевременно".

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Федеральное медико-биологическое агентство ФМБА Владимир Никифоров

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