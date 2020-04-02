Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Неиспользованная медицинская маска Фото: Reuters

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине следующей недели, об окончании вспышки в России можно будет говорить через 10-12 недель после пика, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

"То, что в конце концов кончится к лету, это точно. Скажу так, я сегодня слышал выступления, что мы прошли пик. Не прошли пик... Если брать стандарт вот таких вспышек ОРВИ, а у нас коронавирус как ни крути к ОРВИ относится, обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель", - сказал Никифоров в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

"Как минимум к середине следующей недели мы дойдём до вершины", - сказал главный инфекционист ФМБА.

В свою очередь главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова отметила, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.

По данным на 1 апреля, в России было выявлено 2777 случаев COVID-19 в 75 регионах, 1880 заболевших из этого числа приходятся на Москву.

На фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить нерабочий период, объявленный ранее президентом РФ Владимиром Путины сроком до конца этой недели.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности продления мер "социального дистанцирования" и его оформлении, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Своевременно".